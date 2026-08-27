Зеленський повідомив деталі переговорів з лідерами Молдови і Румунії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на тристоронній зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду і президентом Румунії Нікушором Даном ключовими темами була співпраця у питаннях енергетики, інфраструктури, а також тема євроінтеграції.

Про це він заявив на спільному брифінгу з президентами Молдови та Румунії у Кишиневі.

Зеленський розповів, що центральними темами переговорів з Санду і Даном були співпраця в енергетиці, інфраструктурі та євроінтеграція України і Молдови.

"Сьогодні ми говорили про спільну енергетичну роботу, про інфраструктуру, яка нас об’єднує, складає значну частину економічного потенціалу і національної безпеки наших країн. Важливо щоб все те що справді може спрацювати на силу наших держав, спрацювало – і такі домовленості є", – сказав президент України.

"Ми особливо цінуємо готовінсть співпрацювати, щоб експортні шляхи солідарності у нашому регіоні працювали наповну, попри російські спроби заблокувати наші порти, нашу торгівлю через море", – додав він.

Ще однією темою він назвав безпекову співпрацю, зазначивши, що Україна готова підтримувати рзовиток безпекових спроможностей Молдови і Румунії.

"Лідери знають деталі цього. Розраховуємо, що спільні кроки матимуть результат", – сказав Зеленський.

Говорили також про євроінтеграційні питання. "Мета у нас спільна, це повноправне членство України і Молдови у ЄС. Я вдячний Румунїі за підтримку наших країн у відносинах з Євросоюзом та на рівні інституцій ЄС", – зазначив український президент.

Нагадаємо, тристороння зустріч лідерів відбулася після військового параду до 35-ї річниці незалежності Молдови за участю понад 2 тисяч військовослужбовців з технікою, де були присутні Санду і Дан.

Лідери Молдови та Румунії на окремій двосторонній зустрічі говорили у тому числі про те, як протистояти тиску з боку Росії – на тлі систематичного порушення повітряного простору країн російськими безпілотниками.