Україна та Румунія проведуть зустріч щодо нацменшин

Президент Румунії Нікушор Дан оголосив про зустріч між його країною та Україною щодо питання національних меншин.

Про це він сказав під час спільної із президентами України та Молдови – Володимиром Зеленським та Маєю Санду – пресконференції у Кишиневі, цитує "Європейська правда".

За словами Дана, зустріч спільної українсько-румунської комісії щодо питань нацменшин відбудеться у п’ятницю, 28 серпня.

Він зазначив, що під час цієї події країни обговорять важливі питання.

"Найважливіше питання, звичайно, це освіта. Освіта національними мовами обох краї", – сказав Дан.

Варто нагадати, що в Україні щороку 31 серпня тепер відзначатиметься день румунської мови.

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