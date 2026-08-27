ЗМІ: сили США у Європі лишилися з критичним мінімумом перехоплювачів до Patriot

Розміщені у Європі американські військові нібито лишилися з "критичним дефіцитом" ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot, вагомою причиною чого стала війна проти Ірану.

Про це повідомляє Associated Press, пише "Європейська правда".

Агентство з посиланням на американського військового посадовця і посадовця НАТО повідомляє, що американські сили у Європі відчувають "більш ніж критичний" дефіцит передових ракет-перехоплювачів.

За словами американського посадовця, найбільша проблема – з перехоплювачами до Patriot, які є вкрай важливими для спроможності збивати російські балістичні ракети.

Співрозмовник з НАТО підтвердив, що запаси цих перехоплювачів у сил США та інших країн-членів Альянсу у Європі є незначними.

Американський співрозмовник озвучив побоювання, що у разі гіпотетичної атаки Росії важливі об’єкти на території країн-членів НАТО виявляться у схожій ситуації, як зараз Україна, і змушені будуть "ловити удари обличчям".

За його словами, у американських сил у Європі явно недостатньо перехоплювачів для протидії непоодиноким балістичним ударам, і "дуже обмежена спроможність" відбити навіть один балістичний удар.

Раніше американські ЗМІ неофіційно дізналися, що США через війну з Іраном витратили близько 80% наявних запасів до ключової системи ППО і військові попереджають, що їхній рівень на складах "небезпечно низький". Публічно в адміністрації Трампа це заперечують.

Нагадаємо, прем’єр Британії Енді Бернем заявив, що європейські лідери міркують над проведенням чергової зустрічі "коаліції охочих" у США, на полях Генеральної Асамблеї ООН у вересні, щоб підняти питання про постачання Україні ракет-перехоплювачів до систем Patriot.