Румунія підняла винищувачі після виявлення повітряної цілі у Чорному морі

У четвер, 27 серпня, о румунська система радіолокаційного спостереження виявила повітряну ціль за 33 км на північ від українського острова Зміїний.

Про це повідомило Міністерство оборони країни у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Як повідомило Міністерство оборони Румунії, ціль зафіксували о 18:27. О 18:41 для моніторингу ситуації в повітря підняли два винищувачі F-18 іспанських повітряно-космічних сил.

Після отримання інформації від Національного військового командного центру Головна інспекція з надзвичайних ситуацій о 18:44 надіслала повідомлення RO-Alert для жителів північної частини повіту Тулча.

У середу, 26 серпня, для повіту Тулча було надіслано кілька повідомлень RO-Alert. Тоді Міністерство оборони заявило, що про жодні вторгнення в румунський повітряний простір не повідомлялося. Розслідування на місці події має на меті встановити, чи досягли залишки дронів району Плауру та чи пов'язані вони з пожежею.

Як повідомлялося, 26 серпня на пляжі в Олімпі, що в румунському повіті Констанца, було знайдено фрагмент невідомого безпілотника.

Того ж дня уламки дронів знайшли одразу на кількох пляжах в Болгарії.