У Литві хворий на коронавірус двічі тікав з лікарні

У литовському місті Каунас з місцевої лікарні двічі тікав хворий з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

54-річного пацієнта повернули до лікарні через пару годин після втечі. За попередніми даними, він повернувся сам. Чи були у чоловіка, який довільно покинув медичний заклад, нові контакти протягом цього періоду і де він був, в даний час з'ясовують фахівці з лікарні та центру охорони здоров'я, а також співробітники поліції.

Хворий коронавірусом чоловік вдруге втікає з медичного закладу-вперше він втік з того ж медичного закладу 23 липня. Тоді чоловік також побіг через вікно палати.

Після першої втечі чоловіка тримали в палаті, де були зняті віконні ручки, а двері були замкнені зовні. Проте в неділю вранці після сніданку було помічено, що пацієнта не було в палаті. Йому якось вдалося відкрити вікно і втекти через нього.

Після першої втечі пацієнта з медичного закладу поліція почала досудове розслідування відповідно до пункту 1 статті 277 Кримінального кодексу - порушення правил боротьби з епідеміями або інфекційними захворюваннями. Ця стаття передбачає, що особа, яка була поінформована медичним закладом про свою хворобу і попереджена про заходи захисту поставила під загрозу зараження небезпечним інфекційним захворюванням іншої людини, карається штрафом або позбавленням волі або арештом, або тюремним ув'язненням на строк до одного року.