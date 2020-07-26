В Литве больной с коронавирусом дважды сбегал из больницы

В литовском городе Каунас из местной больницы дважды убегал больной с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

54-летнего пациента вернули в больницу через пару часов после побега. По предварительным данным, он вернулся сам. Были ли у мужчины, который произвольно покинул медицинское учреждение, новые контакты в течение этого периода и где он был, в настоящее время выясняют специалисты из больницы и центра здравоохранения, а также сотрудники полиции.

Больной коронавирусом мужчина второй раз сбегает из медицинского учреждения-впервые он бежал из того же медицинского учреждения 23 июля. Тогда мужчина также сбежал через окно палаты.

После первого побега мужчину держали в палате, где были сняты оконные ручки, а двери были заперты снаружи. Однако в воскресенье утром после завтрака было замечено, что пациента не было в палате. Ему как-то удалось открыть окно и сбежать через него.

После первого побега пациента из медицинского учреждения полиция начала досудебное расследование согласно пункту 1 статьи 277 Уголовного кодекса - нарушение правил борьбы с эпидемиями или инфекционными заболеваниями. Эта статья предусматривает, что лицо, которое было информировано медицинским учреждением о своей болезни и предупреждено о мерах защиты поставило под угрозу заражения опасным инфекционным заболеванием другого человека, наказывается штрафом или лишением свободы или арестом, или тюремным заключением на срок до одного года.