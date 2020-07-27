На газопроводі Болгарія-Греція стався вибух, подача газу припинена

На газопроводі Болгарія-Греція стався вибух в районі села Кулата, в результаті аварії ніхто не постраждав.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

Міністерство енергетики Болгарії підтвердило факт аварії і оголосило, що через інцидент постачання газу в Грецію було припинене.

Пізніше компанія-оператор "Булгаргаз" підтвердила, що стався нещасний випадок, але ніхто не постраждав.

Компанія оголосила, що о 07:56 сталася аварія на магістральному газопроводі до Грецької Республіки. Аварія викликала порушення цілісності газопроводу на ділянці протяжністю 200 метрів.

Пошкоджена секція ізольована, і було вжито всіх необхідних заходів для проведення аварійного ремонту і відновлення транспортування газу в Грецію.

Прем'єр-міністр Бойко Борисов прокоментував інцидент на позачерговій пресконференції. "Є дві версії, як мені повідомили в агентстві з нацбезпеки. Як пожежний, я знаю, наскільки це складно. Швидше за все, труби дуже старі і тому сталася аварія. До кінця дня поставки газу в Грецію будуть відновлені", - сказав Борисов.