У Бельгії затримали чоловіка, який кидав коктейлі Молотова у будівлю парламенту

Чоловіка, який кидав пляшки із запальною сумішшю в будівлю федерального парламенту Бельгії, затримали у Брюсселі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

За наявною інформацією, затриманому 36 років, він, ймовірно, пов'язаний з місцевими ультраправими партіями.

Інцидент стався в понеділок у другій половині дня, незадовго до нападу чоловік був помічений спецслужбами в соцмережах, де він погрожував здійснити акцію біля бельгійського парламенту.

Жодного серйозного збитку будівлі парламенту не завдано, ніхто не постраждав.

Зазначається, що коктейлі Молотова, які кидав чоловік, не долітали до будівлі парламенту.