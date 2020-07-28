У Бельгії затримали чоловіка, який кидав коктейлі Молотова у будівлю парламенту
Вівторок, 28 липня 2020, 11:05
Чоловіка, який кидав пляшки із запальною сумішшю в будівлю федерального парламенту Бельгії, затримали у Брюсселі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.
За наявною інформацією, затриманому 36 років, він, ймовірно, пов'язаний з місцевими ультраправими партіями.
Інцидент стався в понеділок у другій половині дня, незадовго до нападу чоловік був помічений спецслужбами в соцмережах, де він погрожував здійснити акцію біля бельгійського парламенту.
Жодного серйозного збитку будівлі парламенту не завдано, ніхто не постраждав.
Зазначається, що коктейлі Молотова, які кидав чоловік, не долітали до будівлі парламенту.
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