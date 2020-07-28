В Бельгии задержали мужчину, бросавшего коктейли Молотова в здание парламента
Вторник, 28 июля 2020, 11:05
Мужчину, который бросал бутылки с зажигательной смесью в здание федерального парламента Бельгии, задержали в Брюсселе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.
По имеющейся информации, задержанному 36 лет, он, вероятно, связан с местными ультраправыми партиями.
Инцидент произошел в понедельник во второй половине дня, незадолго до нападения мужчина был замечен спецслужбами в соцсетях, где он угрожал осуществить акцию у бельгийского парламента.
Ни одного серьезного ущерба зданию парламента не нанесен, никто не пострадал.
Отмечается, что коктейли Молотова, которые бросал мужчина, не долетали до здания парламента.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua