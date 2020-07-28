В Бельгии задержали мужчину, бросавшего коктейли Молотова в здание парламента

Мужчину, который бросал бутылки с зажигательной смесью в здание федерального парламента Бельгии, задержали в Брюсселе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

По имеющейся информации, задержанному 36 лет, он, вероятно, связан с местными ультраправыми партиями.

Инцидент произошел в понедельник во второй половине дня, незадолго до нападения мужчина был замечен спецслужбами в соцсетях, где он угрожал осуществить акцию у бельгийского парламента.

Ни одного серьезного ущерба зданию парламента не нанесен, никто не пострадал.

Отмечается, что коктейли Молотова, которые бросал мужчина, не долетали до здания парламента.