У Британії затримали понад 700 осіб після зламу зашифрованого злочинного чату

Британська поліція заарештувала сотні осіб, що підозрюються в участі в організованих злочинних групах, після зламу секретного чату, який використовували для торгівлі зброєю та наркотиками.

Про це йдеться у заяві на сайті Національного кримінального агентства Великої Британії (NCA), повідомляє "Європейська правда".

"Під час операції "Venetic" було ліквідовано цілу організовану злочинну групу, проведено 746 арештів, вилучено готівку на 54 мільйони фунтів стерлінгів, 77 одиниць вогнепальної зброї та понад дві тони наркотиків", - йдеться у повідомленні.

Since Operation Venetic began, the NCA, Regional Organised Crime Units and police forces have arrested 746 suspects and seized:



➡️ Over £54million

➡️ 77 firearms

➡️ More than 2 tonnes of Class A and B drugs

➡️ Over 28 million Etizolam pillshttps://t.co/ZPfHhhgmVo pic.twitter.com/d63LKCPR4I — National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) July 2, 2020

Масштабна спецоперація стала можливою після того, як групі міжнародних експертів вдалося проникнути у зашифровану мережу для обміну повідомленнями EncroChat, яку використовували представники кримінального світу.

Мережа забезпечувала обмін миттєвими повідомленнями через мобільні телефони. Повідомляється, що мережею користувалися 60 тисяч осіб, близько 10 тисяч користувачів були з Британії.

Мережа використовувалась для координації та планування розповсюдження незаконних товарів, відмивання грошей та замовлення вбивств конкурентів.

Поліція Франції та Нідерландів проникла в EncroChat два місяці тому, обмінюючись отриманими у ній даними через Європол. Це дозволило британській поліції здійснити "масовий прорив у боротьбі з серйозною та організованою злочинністю".

"Сервери EncroChat зараз відключені. Операція "Venetic" - найбільша і найзначніша операція такого типу у Великій Британії", - зазначили в агентстві.