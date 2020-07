У Британії затримали понад 700 осіб після зламу зашифрованого злочинного чату

Британська поліція заарештувала сотні осіб, що підозрюються в участі в організованих злочинних групах, після зламу секретного чату, який використовували для торгівлі зброєю та наркотиками.

Про це йдеться у заяві на сайті Національного кримінального агентства Великої Британії (NCA), повідомляє "Європейська правда".

"Під час операції "Venetic" було ліквідовано цілу організовану злочинну групу, проведено 746 арештів, вилучено готівку на 54 мільйони фунтів стерлінгів, 77 одиниць вогнепальної зброї та понад дві тони наркотиків", - йдеться у повідомленні.

Since Operation Venetic began, the NCA, Regional Organised Crime Units and police forces have arrested 746 suspects and seized:



➡️ Over £54million

➡️ 77 firearms

➡️ More than 2 tonnes of Class A and B drugs

