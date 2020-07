В Британии задержали более 700 человек после взлома зашифрованного преступного чата

Британская полиция арестовала сотни человек, подозреваемых в участии в организованных преступных группах, после взлома секретного чата, который использовали для торговли оружием и наркотиками.

Об этом говорится в заявлении на сайте Национального уголовного агентства Великобритании (NCA), сообщает "Европейская правда".

"Во время операции Venetic ликвидирована целая организованная преступная группа, проведено 746 арестов, изъяты наличные на 54 миллиона фунтов стерлингов, 77 единиц огнестрельного оружия и более двух тонн наркотиков", - говорится в сообщении.

