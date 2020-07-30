"Чорний дим на пів міста":  у Кракові горить склад будматеріалів

У Кракові почалася пожежа на складі будівельних матеріалів, стовп диму від неї видно з більшої частини міста.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Займання сталося близько години тому на складі будматеріалів поруч з новим офісним приміщенням в районі Ronda Matecznego. Серед них – полістирол, матеріали для покрівлі та термоізоляції.

Площа займання невелика, але густий чорний дим видно з більшої частини міста.

На місці вже працюють кілька десятків пожежників, вогонь намагаються взяти під контроль.