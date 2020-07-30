"Чорний дим на пів міста": у Кракові горить склад будматеріалів
Четвер, 30 липня 2020, 10:35
У Кракові почалася пожежа на складі будівельних матеріалів, стовп диму від неї видно з більшої частини міста.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.
Займання сталося близько години тому на складі будматеріалів поруч з новим офісним приміщенням в районі Ronda Matecznego. Серед них – полістирол, матеріали для покрівлі та термоізоляції.
Площа займання невелика, але густий чорний дим видно з більшої частини міста.
На місці вже працюють кілька десятків пожежників, вогонь намагаються взяти під контроль.
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