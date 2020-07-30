"Черный дым на полгорода": в Кракове горит склад стройматериалов

В Кракове начался пожар на складе строительных материалов, столб дыма от него виден из большей части города.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Возгорание произошло около часа назад на складе стройматериалов рядом с новым офисным помещением в районе Ronda Matecznego. Среди них - полистирол, материалы для кровли и теплоизоляции.

Площадь возгорания небольшая, но густой черный дым видно из большей части города.

На месте уже работают несколько десятков пожарных, огонь пытаются взять под контроль.