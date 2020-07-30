У Білорусі кримінальні справи опозиціонерів пов'язали із затриманими бійцями "Вагнера"

Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи проти двох опозиційних активістів у зв'язку із затриманням найманців ПВК "Вагнер" біля Мінська.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Слідкому.

Стосовно Сергія Тихановського, чоловіка опозиційної кандидатки в президенти Світлани Тихановської, порушено кримінальну справу за ч.3 ст.130 Кримінального кодексу Республіки Білорусь "за фактами вчинення умисних дій, спрямованих на порушення іншої соціальної ворожнечі, закликів до вчинення насильно-агресивних дій щодо співробітників правоохоронних органів".

Крім того, щодо Тихановського, а також Миколи Статкевича та інших осіб "порушено кримінальну справу за фактом підготовки масових заворушень за ст.13 ч.2 ст. 293 Кримінального кодексу Республіки Білорусь".

У цій же заяві вказана інформація, що вданий час вирішується питання про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо 33 осіб, співробітників ПВК "Вагнера", затриманих учора на території санаторію "Белорусочка" в Мінському районі.

Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 липня під Мінськом затримали 33 осіб. ДержЗМІ повідомили, що це бойовики іноземної приватної військової компанії Вагнера. 32 з них забрали з санаторію під Мінськом, ще один чоловік був виявлений і затриманий на півдні країни.

Повідомлялося, що всі затримані - громадяни Російської Федерації, 14 з них згадуються в базі "Миротворець" як учасники військових дій на Донбасі.

В СБУ заявили, що Київ ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали на Донбасі.

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