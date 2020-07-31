Естонія відхилить китайський план Балтійського тунелю через безпекові причини

Уряд Естонії з міркувань безпеки відхилить плани будівництва тунелю під Балтійським морем до Фінляндії, який запропонував профінансувати Китай.

Про це заявив міністр державного управління Яак Ааб, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Міжнародна група China Railway, China Railway Engineering Company і China Communications Construction Company запропонували укласти контракти на будівництво 100-кілометрового залізничного і автомобільного сполучення, що зв'язав би Таллінн і Гельсінкі.

"На тлі інформації, відомої сьогодні державним органам, у нас є підстави сумніватися в тому, що даний проєкт може бути реалізований з екологічних, економічних причин і причин безпеки", - сказав Ааб.

Уряд Естонії не уточнив причини для відмови від інвестицій, але послався на додаткові витрати, пов'язані з "розвитком і підтримкою потенціалу національної оборони".

Представник розробника проєкту в Естонії сказав, що владі було передано близько 1500 сторінок додаткової документації з планування для розв'язання проблем. Він сказав, що все ще чекає офіційного повідомлення від естонської влади і що рішення Ааба може бути не остаточним.

Естонський тунель повинен був з'єднатися з Rail Baltica, фінансованою ЄС високошвидкісною залізничною лінією, яка відкриє прямий доступ з Таллінна в континентальну Європу в кінці цього десятиліття.

Китай через фінансування тунелю розраховував налагодити вантажні зв'язку з Арктикою, що є однією з ниток великої ініціативи "Один пояс - одна дорога". Але естонське міністерство заявило, що фінансовий план "неясний" і що проєкт "не відповідає суспільним інтересам з багатьох причин".

Замість цього міністерство заявило, що буде працювати над альтернативним планом тунелю безпосередньо з фінським урядом.