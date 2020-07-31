Эстония отклонит китайский план Балтийского тоннеля по оборонным причинам

Правительство Эстонии из соображений безопасности отклонит планы строительства туннеля под Балтийским морем в Финляндию, который предложил профинансировать Китай.

Об этом заявил министр государственного управления Яак Ааб, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Международная группа China Railway, China Railway Engineering Company и China Communications Construction Company предложили заключить контракты на строительство 100-километрового железнодорожного и автомобильного сообщения, который связал бы Таллинн и Хельсинки.

"На фоне информации, известной сегодня государственным органам, у нас есть основания сомневаться в том, что данный проект может быть реализован по экологическим, экономическим причинам и соображениям безопасности", - сказал Ааб.

Правительство Эстонии не уточнило причины для отказа от инвестиций, но сослалось на дополнительные расходы, связанные с "развитием и поддержкой потенциала национальной обороны".

Представитель разработчика проекта в Эстонии сказал, что власти было передано около 1500 страниц дополнительной документации по планировке для решения проблем. Он сказал, что все еще ждет официального уведомления от эстонских властей и решение Ааба может быть не окончательным.

Эстонский тоннель должен был соединиться с Rail Baltica, финансируемой ЕС высокоскоростной железнодорожной линией, которая откроет прямой доступ из Таллинна в континентальную Европу в конце этого десятилетия.

Китай через финансирование туннеля рассчитывал наладить грузовые связи с Арктикой, что является одной из нитей большой инициативы "Один пояс - одна дорога". Но эстонское министерство заявило, что финансовый план "неясный" и проект "не соответствует общественным интересам по многим причинам".

Вместо этого министерство заявило, что будет работать над альтернативным планом туннеля непосредственно с финским правительством.