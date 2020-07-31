РФ заявила, що Польща поставила "на потік" осквернення радянських пам’ятників 

МЗС Росії висловило "глибоке обурення" оскверненням пам'ятника радянському маршалу Костянтину Рокоссовському в польському місті Легніца.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненому в середу коментарі департаменту інформації і друку МЗС Росії.

"Глибоко обурені знущанням над пам'яттю видатного радянського воєначальника, двічі героя Радянського союзу, маршала Радянського Союзу Рокоссовського", - заявили у російському міністерстві.

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МЗС РФ не задоволене, що польська влада не висловила ставлення до "цієї потворної події".

"Звертає на себе увагу той факт, що в черговий раз акт вандалізму вчинено на території військового поховання, хоча Варшава неодноразово запевняла, що такі об'єкти користуються недоторканністю і повинні охоронятися", - додали російські дипломати.

"Очевидно, що поставлене в Польщі "на потік" осквернення пам'ятників радянським воїнам-визволителям прямо пов'язане з атмосферою ворожості стосовно СРСР і Росії, що нагнітається зусиллями влади і провідних ЗМІ, кампанією з переписування і фальсифікації історії в русофобському дусі, яка давно стала стрижнем польської історичної політики", - обурилось російське міністерство.

В ніч з 29 на 30 липня з території міського кладовища у Легніці, на якому поховані радянські воїни, був викрадений пам'ятник маршалу, який на наступний день поліція виявила з відпиляною головою.