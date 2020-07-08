Австрія закликала громадян не їздити в Болгарію та Румунію через коронавірус

Уряд Австрії опублікував попередження про поїздки в Болгарію, Румунію і Молдову через погіршення ситуації з коронавірусом у цих країнах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Це рішення означає, що люди, які прибувають з цих країн, повинні показати негативний результат тест на коронавірус або пройти двотижневий карантин.

"Будь ласка, не подорожуйте в ці країни. Це наш заклик до негайних дій, оскільки, з одного боку, це означає, що ми піддаємо небезпеці своє здоров'я, а з іншого боку, ми бачили, що все більше і більше завезених випадків з цих держав", - заявив канцлер Себастьян Курц на пресконференції з міністром закордонних справ Александром Шалленбергом.

Крім того, понад 3000 осіб в провінції Верхня Австрія, яка межує з Німеччиною і Чехією, були поміщені в карантин для стримування спалаху захворювання.

У центрі цього спалаху знаходиться група з 180 випадків, пов'язаних з церквою в місті Лінц з багатьма румунськими прихожанами.

В останні тижні в Австрії було виявлено близько 170 випадків, пов'язаних з іншими країнами, а основна частина була пов'язана з Балканами, сказав Курц, додавши, що перевірки на кордонах з Угорщиною та Словенією будуть подвоєні.