Австрия призвала граждан не ездить в Болгарию и Румынию из-за коронавируса

Правительство Австрии опубликовало предупреждение о поездках в Болгарию, Румынию и Молдову из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Это решение означает, что люди, прибывающие из этих стран, должны показать отрицательный результат тест на коронавирус или пройти двухнедельный карантин.

"Пожалуйста, не путешествуйте в эти страны. Это наш призыв к немедленным действиям, поскольку, с одной стороны, это означает, что мы подвергаем опасности свое здоровье, а с другой стороны, мы видим, что становится все больше и больше завозных случаев из этих государств", - заявил канцлер Себастьян Курц на пресс-конференции с министром иностранных дел Александром Шалленбергом.

Кроме того, более 3000 человек в провинции Верхняя Австрия, которая граничит с Германией и Чехией, были помещены в карантин для сдерживания вспышки заболевания.

В центре этой вспышки находится группа из 180 случаев, связанных с церковью в городе Линц со многими румынскими прихожанами.

В последние недели в Австрии было обнаружено около 170 случаев, связанных с другими странами, а основная часть была связана с Балканами, сказал Курц, добавив, что проверки на границах с Венгрией и Словенией будут удвоены.