Незважаючи на від’їзд Тихановської у Білорусі продовжилися протести

У Мінську і понад десяти містах Білорусі продовжилися масові протести невдоволених результатами президентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Радыё Свабода.

Найбільш масові протести проходили у столиці, але виступи, зіткнення і розгони відбувалися і в Осиповичах, Бресті, Волковиську, Гродно, Жабинці, Ліді, Несвіжі, Ракові, Фаніполі. Демонстранти вийшли на протест, незважаючи на відеозвернення кандидатки Світлани Тихановської, записане в будівлі Центральної виборчої комісії і зачитане нею з папірця. Тихоновська зараз знаходиться в Литві - штаб стверджує, що її вивезли представники влади.

Якщо в Мінську 9 серпня протест і брутальний розгін багатотисячної демонстрації відбувся в центрі міста, 10-го - в близьких до центру мікрорайонах, поруч з метро "Пушкінська" і торговому центрі "Рига", то 11 серпня епіцентри опору перейшли в більш віддалені райони міста: Уруччя, Кам'яна гірка, Серебрянка, парк Павлова. Протести 11 серпня стали менш людними, в них брали участь по кілька сотень людей в кожному з названих місць. Водії продовжували підтримувати протестувальників сигналами, але вже менш активно, ніж в колишні дні.

Увечері на центральні площі, до адміністративних будівель, до стели і на місце смерті демонстранта біля "Пушкінської" людей не пускала велика кількість силовиків. Очікувалося, що "Пушкінська" могла стати основним місцем протесту: цілий день туди несли квіти, чіпляли на огорожі білі стрічки.

фото Радыё Свабода

Сім станцій метро були закриті в різний час, включаючи "Пушкінську". Остання була закрита, заблокована ОМОНом, там почалися перші затримання.

У Кам'яній гірці та Серебрянці демонстранти перегороджували вулиці, намагалися спорудити барикади з підручних засобів, які силовики швидко розбирали. Лунали численні вибухи шумових гранат, стрілянина, люди у відповідь запускали феєрверками, кидали з вікон будинків пляшки з водою. ОМОН розганяв демонстрантів на вулицях і у дворах. Основні протести відбулися до 1 години ночі, але тривали і після.

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у вівторок ввечері оприлюднив заяву від імені 27 країн-членів Євросоюзу щодо подій у Білорусі, у якій міститься погроза санкцій за насильство і фальсифікації виборів.