Несмотря на отъезд Тихановской в Беларуси продолжились протесты

В Минске и свыше десяти городах Беларуси продолжились массовые протесты недовольных результатами президентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Радые Свабода.

Наиболее массовые протесты проходили в столице, но выступления, столкновения и разгоны происходили и в Осиповичах, Бресте, Волковыского, Гродно, Жабинцы, Лиде, Несвиже, Раковые, Фаніполі. Демонстранты вышли на протест, несмотря на видеообращение кандидатки Светланы Тихоновской, записанное в здании Центральной избирательной комиссии и зачитанное ею по бумажке. Тихоновская сейчас находится в Литве - штаб утверждает, что ее вывезли представители власти.

Если в Минске 9 августа протест и брутальный разгон многотысячной демонстрации состоялся в центре города, 10-го - в близких к центру микрорайонах, рядом с метро "Пушкинская" и торговом центре "Рига", то 11 августа очаги сопротивления перешли в более отдаленные районы города: Уручье, Каменная горка, Серебрянка, парк Павлова. Протесты 11 августа стали менее людными, в них участвовали по несколько сотен человек в каждом из названных мест. Водители продолжали поддерживать протестующих сигналами, но уже менее активно, чем в прежние дни.

Вечером на центральные площади, административных зданий, к стеле и на место смерти демонстранта возле "Пушкинской" людей не пускала большое количество силовиков. Ожидалось, что "Пушкинская" могла стать основным местом протеста: целый день туда несли цветы, вешали на заборы белые ленты.

Семь станций метро были закрыты в разное время, включая "Пушкинскую". Последняя была закрыта, заблокирована ОМОНом, там начались первые задержания.

В Каменной горке и Серебрянці демонстранты перегораживали улицы, пытались соорудить баррикады из подручных средств, которые силовики быстро разбирали. Звучали многочисленные взрывы шумовых гранат, стрельба, люди в ответ запускали фейерверками, бросали из окон домов бутылки с водой. ОМОН разгонял демонстрантов на улицах и во дворах. Основные протесты произошли до 1 часа ночи, но продолжались и после.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник вечером обнародовал заявление от имени 27 стран-членов Евросоюза относительно событий в Беларуси, в которой содержится угроза санкций за насилие и фальсификации выборов.