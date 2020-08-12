Британія посилить виборчі закони для уникнення іноземного втручання

Британія планує посилити правила проведення онлайн-кампаній, щоб політичні партії та учасники кампаній більш чітко заявляли, хто вони такі, прагнучи розвіяти побоювання з приводу іноземного втручання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Безпека британської виборчої системи була поставлена під сумнів законодавцями, які кажуть, що застарілі правила, які востаннє оновлювалися майже 20 років тому, залишили лазівки, які дозволяють процвітати дезінформації і можуть дозволити іншим країнам впливати на результати.

Уряд визнав необхідність оновлення законів для захисту демократичного процесу від іноземного впливу. У липні міністри звинуватили "російських акторів" у прагненні втрутитися у вибори 2019 року.

Пропозиції змін передбачають вимогу, щоб онлайн-агітація була із зазначенням того, хто її просуває і від чийого імені, так само як друковані матеріали.

"Люди хочуть займатися політикою в Інтернеті. Ось де агітатори спілкуються з виборцями", - сказала Хлоя Сміт, міністр з питань конституції і деволюції.

" Але люди хочуть знати, хто говорить. Виборці цінують прозорість, тому ми повинні забезпечити наявність чітких правил, які допоможуть їм побачити, хто стоїть за контентом кампанії в Інтернеті" – додала вона.

Нові правила, які підлягають узгодженню, дозволять виборчим регуляторам краще контролювати, хто просуває виборчі матеріали в Інтернеті, і краще забезпечувати дотримання існуючих обмежень витрат, заявив уряд.

Останнє істотне оновлення британського виборчого законодавства відбулося в 2001 році, до появи Facebook і Twitter, які стали ключовими полями битви громадської думки в ході недавніх голосувань, включаючи референдум про вихід з Європейського Союзу в 2016 році і загальні вибори в 2017 і 2019 роках.