Британия усилит избирательные законы, чтобы избежать иностранного вмешательства
Великобритания планирует ужесточить правила проведения онлайн-кампаний, чтобы политические партии и участники кампаний более четко заявляли, кто они такие, стремясь развеять опасения по поводу иностранного вмешательства.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Безопасность британской избирательной системы была поставлена под сомнение законодателями, которые говорят, что устаревшие правила, последний раз обновлявшиеся почти 20 лет назад, оставили лазейки, которые позволяют процветать дезинформации и могут позволить другим странам влиять на результаты.
Правительство признало необходимость обновления законов для защиты демократического процесса от иностранного влияния. В июле министры обвинили "российских деятелей" в стремлении вмешаться в выборы 2019 года.
Предложения изменений предусматривают требование, чтобы онлайн-агитация была с указанием того, кто ее продвигает и от чьего имени, как и печатные материалы.
"Люди хотят заниматься политикой в иИнтернете. Вот где агитаторы общаются с избирателями", - сказала Хлоя Смит, министр по вопросам конституции и деволюции.
"Но люди хотят знать, кто говорит. Избиратели ценят прозрачность, поэтому мы должны обеспечить наличие четких правил, которые помогут им увидеть, кто стоит за контентом кампании в интернете", - добавила она.
Новые правила, которые подлежат согласованию, позволят избирательным регуляторам лучше контролировать, кто продвигает избирательные материалы в интернете, и лучше обеспечивать соблюдение существующих ограничений расходов, заявило правительство.
Последнее существенное обновление британского избирательного законодательства произошло в 2001 году, до появления Facebook и Twitter, которые стали ключевыми полями битвы общественного мнения в ходе недавних голосований, включая референдум о выходе из ЕС в 2016 году и всеобщие выборы в 2017 и 2019 годах.