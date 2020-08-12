Британия усилит избирательные законы, чтобы избежать иностранного вмешательства

Великобритания планирует ужесточить правила проведения онлайн-кампаний, чтобы политические партии и участники кампаний более четко заявляли, кто они такие, стремясь развеять опасения по поводу иностранного вмешательства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Безопасность британской избирательной системы была поставлена ​​под сомнение законодателями, которые говорят, что устаревшие правила, последний раз обновлявшиеся почти 20 лет назад, оставили лазейки, которые позволяют процветать дезинформации и могут позволить другим странам влиять на результаты.

Правительство признало необходимость обновления законов для защиты демократического процесса от иностранного влияния. В июле министры обвинили "российских деятелей" в стремлении вмешаться в выборы 2019 года.

Предложения изменений предусматривают требование, чтобы онлайн-агитация была с указанием того, кто ее продвигает и от чьего имени, как и печатные материалы.

"Люди хотят заниматься политикой в и​Интернете. Вот где агитаторы общаются с избирателями", - сказала Хлоя Смит, министр по вопросам конституции и деволюции.

"Но люди хотят знать, кто говорит. Избиратели ценят прозрачность, поэтому мы должны обеспечить наличие четких правил, которые помогут им увидеть, кто стоит за контентом кампании в интернете", - добавила она.

Новые правила, которые подлежат согласованию, позволят избирательным регуляторам лучше контролировать, кто продвигает избирательные материалы в интернете, и лучше обеспечивать соблюдение существующих ограничений расходов, заявило правительство.

Последнее существенное обновление британского избирательного законодательства произошло в 2001 году, до появления Facebook и Twitter, которые стали ключевыми полями битвы общественного мнения в ходе недавних голосований, включая референдум о выходе из ЕС в 2016 году и всеобщие выборы в 2017 и 2019 годах.