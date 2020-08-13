МЗС закликало українців утриматися від поїздок до Білорусі

Міністерство закордонних справ не рекомендує українцям їздити до Білорусі до стабілізації ситуації з протестами.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Оскільки ситуація в Білорусі лишається напруженою, міністр нагадав, що вчора МЗС надало рекомендацію громадянам, які вже перебувають на території Білорусі, проявляти підвищену увагу та обережність та уникати місць масових скупчень, не брати участі в демонстраціях та акціях протесту, стежити за новинами та рекомендаціями місцевих органів влади.

"У зв'язку з розвитком ситуації довкола Костянтина Реуцького, Євгена Васильєва та Оксани Альошиної сьогодні міністерство видає нову рекомендацію громадянам України утриматися від поїздок до Білорусі до стабілізації ситуації у цій країні і подальших оголошень" - заявив Кулеба.

"Я закликаю наших співвітчизників дослухатися до рекомендацій МЗС. Це дозволить їм уникнути дуже складних ситуацій, які можуть з ними статися" - наголосив він.

Як повідомлялося, посольство України у Білорусі спрямувало до білоруського МЗС дві ноти з приводу затриманих на протестах українців та вимагає зустрічі з ними.