МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в Беларусь

Министерство иностранных дел не рекомендует украинцам ездить в Беларусь до стабилизации ситуации с протестами.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Поскольку ситуация в Беларуси остается напряжение, министр напомнил, что вчера МИД предоставил рекомендации гражданам, которые уже находятся на территории Беларуси, проявлять повышенное внимание и осторожность и избегать мест массовых скоплений, не участвовать в демонстрациях и акциях протеста, следить за новостями и рекомендациями местных органов власти.

"В связи с развитием ситуации вокруг Константина Реуцкого, Евгения Васильева и Оксаны Алешиной сегодня министерство выдает новую рекомендацию гражданам Украины воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации в этой стране и последующих объявлений", - заявил Кулеба.

"Я призываю наших соотечественников прислушиваться к рекомендациям МИД. Это позволит им избежать очень сложных ситуаций, которые могут с ними произойти", - отметил он.

Как сообщалось, посольство Украины в Беларуси направило в белорусский МИД две ноты по поводу задержанных на протестах украинцев и требует встречи с ними.