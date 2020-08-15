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МЗС Молдови заявило про солідарність з білоруським народом

Субота, 15 серпня 2020, 13:03

Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови заявило про солідарність з білоруським народом, висловивши стурбованість насильством на протестах. 

Про це йдеться в оприлюдненій у суботу заяві міністерства, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що МЗС з увагою і стурбованістю стежить за розвитком ситуації після виборів у Білорусі та особливо стурбоване насильством у цій країні.

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"Підтверджуючи важливість дотримання прав людини та загальноприйнятих демократичних норм, ми сподіваємося, що труднощі, з якими сьогодні стикається народ Білорусі, будуть подолані мирним шляхом в рамках справжнього і всеосяжного політичного діалогу", - заявило молодовське МЗС.

"У цей важкий час ми висловлюємо нашу повну солідарність з народом Білорусі, продовжуючи підтримувати зміцнення демократії, процвітання, стабільності і незалежності Республіки Білорусь - дружньої країни і важливого традиційного партнера Молдови", - сказано в заяві.

Варто додати, президент Молдови Ігор Додон одним з перших привітав Александра Лукашенка з перемогою на виборах. 

Між тим, Лукашенко хоче "зв'язатися з Путіним" для спільного захисту Білорусі "від агресії". У п’ятницю Лукашенко заявив, що проти Білорусі почалась агресія, організована з-за кордону, в тому числі з держав ЄС і з України. 


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