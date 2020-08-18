МВС Білорусі заявило про загибель учасника протестів, ЗМІ пишуть, що акцій в той час не було

Міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомила про загибель 19-річного учасника протестів у Мінську.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація з’явилася у Telegram-каналі прессекретаря МВС.

"16 серпня близько 3:20 ночі на Партизанському проспекті водій Рено скоїв наїзд на 19-річного пішохода, який, за попередньою інформацією, перебував на проїжджій частині. Від отриманих травм пішохід помер на місці ДТП", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що загиблий був учасником протестів в Білорусі. За словами прессекретарки Ольги Чемоданової, він знаходився на проїжджій частині і незадовго до трагедії його просили відійти на тротуар.

У той же час білоруська служба "Радіо Свобода" повідомляє, що 16 серпня о 3:20 ночі протестів вже не було, і на той час в Мінську не повідомляли про жодні масові акції.

Ім'я загиблого у МВС не повідомили. До цього у білоруському міністерстві підтвердили загибель двох учасників протестів.

Доля десятків протестувальників залишається невідомою. До списку зниклих людей, який веде портал Tut.by, наразі внесені 23 людини.

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