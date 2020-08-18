МВД Беларуси заявило о гибели участника протестов, СМИ пишут, что акций в то время не было

Министерство внутренних дел Беларуси сообщило о гибели 19-летнего участника протестов в Минске.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация появилась в Telegram-канале пресс-секретаря МВД.

"16 августа около 3:20 ночи на Партизанском проспекте водитель Рено совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что погибший был участником протестов в Беларуси. По словам пресс-секретаря Ольги Чемодановой, он находился на проезжей части и незадолго до трагедии его просили отойти на тротуар.

В то же время белорусская служба "Радио Свобода" сообщает, что 16 августа в 3:20 протестов уже не было, и к тому времени в Минске не сообщали ни о каких массовых акциях.

Имя погибшего в МВД не сообщили. Ранее в белорусском министерстве подтвердили гибель двух участников протестов.

Судьба десятков протестующих остается неизвестной. В список пропавших людей, который ведет портал Tut.by, пока внесены 23 человека.