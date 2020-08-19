Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Швеція фіксує найвищий рівень смертності за 150 років у перші 6 місяців 2020 року

ЄС не визнає результати виборів президента Білорусі - президент Євроради

Саміт ЄС домовився про санкції щодо Білорусі

Україна в чотири рази знизила вартість електронної візи для іноземців






Байден підтримав Тихановську і проведення нових виборів у Білорусі

Середа, 19 серпня 2020, 19:13

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден підтримав заклики до проведення нових виборів президента Білорусі.

Про це Байден написав в Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Відважні громадяни Білорусі демонструють, що їхні голоси не будуть заглушені терором або тортурами. США повинні підтримати заклик Світлани Тихановської до справедливих виборів. Росії потрібно сказати, щоб вона не втручалася - справа не в геополітиці, а в праві обирати своїх лідерів", - написав Байден.

Опонентка Александра Лукашенка на президентських виборах Світлана Тихановська записала звернення до лідерів ЄС, в якому закликала не визнавати сфальсифікованих виборів і провести нове голосування за участю міжнародних спостерігачів.

Нагадаємо, лідери країн ЄС домовилися запровадити санкції проти осіб, причетних до насильства та репресій і фальсифікації виборів у Білорусі.

Також вони заявили, що не визнають результатів виборів президента Білорусі, які відбулися 9 серпня.

Читайте більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь США
powered by lun.ua