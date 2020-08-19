Саміт ЄС домовився про санкції щодо Білорусі

Європейський Союз запровадить санкції проти осіб, причетних до насильства та репресій і фальсифікації виборів у Білорусі.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це оголосив голова Європейської ради Шарль Мішель під час брифінгу після відеозустрічі лідерів ЄС щодо ситуації у Білорусі.

"Ми твердо підтримуємо право білоруського народу визначає свою долю і ЄС невдовзі запровадимо санкції проти значної кількості осіб, відповідальних за насильство, репресії і шахрайство з виборами", - заявив Шарль Мішель.

"Пролунала одностайна підтримка щодо підготовки санкцій ЄС проти осіб, відповідальних за те, що відбувається. Це будуть адресні санкції, спрямовані проти конкретних осіб, які не зачеплять народ Білорусі. Список людей, щодо яких буде запроваджено санкції, буде погоджений найближчим часом", - деталізувала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Президент Європейської ради наголосив, що вибори у Білорусі не були вільними та чесними і не відповідали міжнародним стандартам, тому ЄС не визнає результати виборів, оголошені владою.

Шарль Мішель закликав владу Білорусі знайти мирний вихід з кризи, припинивши насильство, знизивши напругу і розпочавши всеосяжний національний діалог.

Нагадаємо, сьогодні лідери Євросоюзу провели позачерговий дистанційний саміт, скликаний у зв’язку з ситуацією в Білорусі.

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