Як у Солсбері: частина затриманих у Мінську бойовиків кажуть, що хотіли подивитися на собор

Затримані у Білорусі росіяни-"вагнерівці" плутаються у показаннях, розповідаючи про мету своєї поїздки до Стамбула. Деякі кажуть, що хотіли "подивитися на собор Святої Софії".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на державну Белтелерадіокомпанія, про це заявив Іван Носкевич, голова Слідчого комітету Білорусі.

"Треба сказати, що під час допитів вони дають дуже суперечливі покази. Зокрема, що група нібито збиралася вилетіти з Мінська до Стамбула, кажуть менше половини людей, решта вказують зовсім інші точки остаточного прибуття в інші країни.

Що стосується тих, які нібито мали летіти у Туреччину – у них також різні цілі потрапити в цю країну. Хтось летів нібито загорати, хтось відпочивати, хтось – нібито охороняти якісь об’єкти, а хтось – побачити Собор Святої Софії", - розповів голова Слідкому Білорусі.

Повідомляється, що квитки до Стамбула у росіян дійсно були, і вони стверджували, що їдуть в аеропорт, виписуючись із мінського готелю ІВВ. Проте насправді вони поїхали у санаторій "Білорусочка", де їх і затримали.

Також повідомляється, що у спільному чаті росіяни нібито отримали від "старшого" вказівку спалити старі квитки на території санаторію.

Нагадаємо, співробітники російського ГРУ Александр Петров і Руслан Боширов, які, за даними британської влади, отруїли у Солсбері колишнього російського шпигуна Сергєя Скрипаля і його доньку Юлію, також ствержували в інтерв'ю, що вони - просто туристи і поїхали в Солсбері, тому що друзі порадили їм подивитися на "знаменитий Солсберійський собор".