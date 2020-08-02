Как в Солсбери: часть задержанных в Минске боевиков говорят, что хотели посмотреть на собор

Задержанные в Беларуси росияни- "вагнеровцы" путаются в показаниях, рассказывая о цели своей поездки в Стамбул. Некоторые говорят, что хотели "посмотреть на собор Святой Софии".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на государственную Белтелерадиокомпания, об этом заявил Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси.

"Надо сказать, что во время допросов они дают очень противоречивые показания. В частности, что группа якобы собиралась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей, остальные указывают совсем другие точки окончательного прибытия в другие страны.

Что касается тех, которые якобы должны были лететь в Турцию - в них также разные цели попасть в эту страну. Кто-то летел якобы загорать, кто отдыхать, кто-то - якобы охранять какие-то объекты, а кто-то - увидеть Собор Святой Софии ", - рассказал председатель следом Беларуси.

Сообщается, что билеты в Стамбул у россиян действительно были, и они утверждали, что едут в аэропорт, выписываясь с минского отеля ІВВ. Однако в действительности они поехали в санаторий "Белорусочка", где их и задержали.

Также сообщается, что в общем чате россияне якобы получили от "старшего" указание сжечь старые билеты на территории санатория.

Напомним, сотрудники российского ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов, которые, по данным британских властей, отравили в Солсбери бывшего российского шпиона Сергее Скрипаля и его дочь Юлию, также утверждали в интервью, что они - просто туристы и поехали в Солсбери, потому что друзья посоветовали им посмотреть на "знаменитый Солсберийский собор".