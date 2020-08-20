Польша в постоянном контакте с партнерами по НАТО из-за маневров войск в Беларуси

Министерство обороны Польши заявил, что отслеживает перемещения войск в Беларуси и находится в постоянном контакте с союзниками по НАТО по этому вопросу.

Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

"Мы наблюдаем за ситуацией в Беларуси, находимся в контакте с союзниками", - сказал он.

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"Мы все время занимаем оборонительную позицию, сохраняем бдительность, наблюдаем за тем, что происходит за пределами нашей восточной границы", - добавил Скуркевич.

По его словам, "ничего экстраординарного для волнения" не происходит, но страна поддерживает контакты с союзниками по НАТО.

"Мы находимся в постоянном контакте с нашими партнерами по Североатлантическому альянсу", - добавил он, комментируя маневры белорусских войск на границе с Польшей и Литвой.

В субботу, 15 августа, исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко приказал перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно, на западную границу страны.

Во вторник Лукашенко заявил, что Беларусь разместила свои военные части на западной границе страны, и они находятся в полной боевой готовности. По его словам, в Беларуси есть проблемы "не только внутри, но и снаружи".

В среду, после заседания Совета безопасности Беларуси, он распорядился обратить особое внимание на передвижение войск НАТО по территории Польши и Литвы