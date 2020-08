До Кракова на тиждень прибуде спостережний літак НАТО AWACS для спільних навчань.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба Альянсу.

Літак Альянсу AWACS - дальнього радіолокаційного стеження і контролю - прибуде до Кракова на період з 21 до 28 серпня для участі у двосторонніх навчаннях за участі військових Польщі та США.

#NATO AWACS aircraft ✈️ will deploy to Poland 🇵🇱 to join long-planned training with the US 🇺🇸.



The crew will support the Polish & US fighter aircraft by providing exercise air command and control.



➡️ https://t.co/StLniTgNwT pic.twitter.com/wWiwevpgEk