До Кракова на тиждень прибуде спостережний літак НАТО AWACS для спільних навчань.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба Альянсу.

Літак Альянсу AWACS - дальнього радіолокаційного стеження і контролю - прибуде до Кракова на період з 21 до 28 серпня для участі у двосторонніх навчаннях за участі військових Польщі та США.

#NATO AWACS aircraft ✈️ will deploy to Poland 🇵🇱 to join long-planned training with the US 🇺🇸.



The crew will support the Polish & US fighter aircraft by providing exercise air command and control.



➡️ https://t.co/StLniTgNwT pic.twitter.com/wWiwevpgEk — Oana Lungescu (@NATOpress) August 21, 2020

Це частина довгострокових навчань Aviation Detachment Rotation 20-4, які включають польоти над територією країн-членів Альянсу.

Вони проводяться у рамках програми Assurance Measures, прийнятій у 2014 році після початку російської збройної агресії проти України, яка передбачає посилену присутність сил на території східних членів НАТО на ротаційній основі.

14 літаків НАТО типу AWAC базуються у німецькому місті Гайленкірхен та залучаються до широкого спектра операцій, зокрема спостережних польотів, навчань та "демонстрації присутності".

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