До Кракова на тиждень прибуде спостережний літак НАТО AWACS для спільних навчань
До Кракова на тиждень прибуде спостережний літак НАТО AWACS для спільних навчань.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба Альянсу.
Літак Альянсу AWACS - дальнього радіолокаційного стеження і контролю - прибуде до Кракова на період з 21 до 28 серпня для участі у двосторонніх навчаннях за участі військових Польщі та США.
#NATO AWACS aircraft ✈️ will deploy to Poland 🇵🇱 to join long-planned training with the US 🇺🇸.— Oana Lungescu (@NATOpress) August 21, 2020
The crew will support the Polish & US fighter aircraft by providing exercise air command and control.
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Це частина довгострокових навчань Aviation Detachment Rotation 20-4, які включають польоти над територією країн-членів Альянсу.
Вони проводяться у рамках програми Assurance Measures, прийнятій у 2014 році після початку російської збройної агресії проти України, яка передбачає посилену присутність сил на території східних членів НАТО на ротаційній основі.
14 літаків НАТО типу AWAC базуються у німецькому місті Гайленкірхен та залучаються до широкого спектра операцій, зокрема спостережних польотів, навчань та "демонстрації присутності".
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