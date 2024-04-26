ЄС продовжив санкції проти причетних до спроб дестабілізації в Молдові

Рада Євросоюзу продовжила до 29 квітня 2025 року обмежувальні заходи проти осіб, відповідальних за дії, спрямовані на дестабілізацію, підрив або загрозу суверенітету та незалежності Молдови.

Як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Ради ЄС.

У пресрелізі йдеться, що наразі обмежувальні заходи діють проти 11 фізичних та однієї юридичної особи.

Активи осіб, яких включили до списку санкцій ЄС, підлягають заморожуванню. Їм також заборонено генерувати кошти або отримувати доступ до економічних ресурсів, що надаються їм, прямо чи опосередковано.

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Крім того, на фізичних осіб, яких включили до списку, поширюється заборона на в'їзд та транзит через територію Євросоюзу.

Раніше Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи проти шести фізичних та однієї юридичної особи, відповідальних за дії, спрямовані на дестабілізацію, підрив або загрозу суверенітету та незалежності Молдови.

Нагадаємо, у квітні 2023 року ЄС на прохання Молдови створив рамки для цільових обмежувальних заходів проти осіб, відповідальних за підтримку або здійснення дій, які підривають або загрожують суверенітету і незалежності країни.

Під ці санкції потрапили зокрема молдовські олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, а також топдепутатка партії "Шор" Марина Таубер.