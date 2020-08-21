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В Краков на неделю прибудет наблюдательный самолет НАТО AWACS для совместных учений

Пятница, 21 августа 2020, 17:22

В Краков на неделю прибудет наблюдательный самолет НАТО AWACS для совместных учений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба Альянса.

Самолет Альянса AWACS - дальнего радиолокационного слежения и контроля - прибудет в Краков на период с 21 по 28 августа для участия в двусторонних учениях с участием военных Польши и США.

Это часть долгосрочных учений Aviation Detachment Rotation 20-4, включающая полеты над территорией стран-членов Альянса.

Они проводятся в рамках программы Assurance Measures, принятой в 2014 году после начала российской вооруженной агрессии против Украины, которая предусматривает усиленное присутствие сил на территории восточных членов НАТО на ротационной основе.

14 самолетов НАТО типа AWAC базируются в немецком городе Гейленкирхен и привлекаются к широкому спектру операций, в частности наблюдательных полетов, учений и "демонстрации присутствия".

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