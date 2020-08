В Краков на неделю прибудет наблюдательный самолет НАТО AWACS для совместных учений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба Альянса.

Самолет Альянса AWACS - дальнего радиолокационного слежения и контроля - прибудет в Краков на период с 21 по 28 августа для участия в двусторонних учениях с участием военных Польши и США.

