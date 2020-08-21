В Краков на неделю прибудет наблюдательный самолет НАТО AWACS для совместных учений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба Альянса.

Самолет Альянса AWACS - дальнего радиолокационного слежения и контроля - прибудет в Краков на период с 21 по 28 августа для участия в двусторонних учениях с участием военных Польши и США.

#NATO AWACS aircraft ✈️ will deploy to Poland 🇵🇱 to join long-planned training with the US 🇺🇸.



The crew will support the Polish & US fighter aircraft by providing exercise air command and control.



➡️ https://t.co/StLniTgNwT pic.twitter.com/wWiwevpgEk — Oana Lungescu (@NATOpress) August 21, 2020

Это часть долгосрочных учений Aviation Detachment Rotation 20-4, включающая полеты над территорией стран-членов Альянса.

Они проводятся в рамках программы Assurance Measures, принятой в 2014 году после начала российской вооруженной агрессии против Украины, которая предусматривает усиленное присутствие сил на территории восточных членов НАТО на ротационной основе.

14 самолетов НАТО типа AWAC базируются в немецком городе Гейленкирхен и привлекаются к широкому спектру операций, в частности наблюдательных полетов, учений и "демонстрации присутствия".