Білорусь: учасника протестів знайшли повішеним у лісі

У лісі в околицях Мінську знайдено повішеним 28-річного Нікіту Кривцова, який зник 12 серпня.

Як повідомляє "Європейська правда", із посиланням на "Радіо Свобода", чоловіка було знайдено 22 серпня.

Слідчий комітет Республіки Білорусь оперативно заявив, що смерть "не носить кримінального характеру" і не пов’язана "із подіями, що зараз відбуваються у країні". Там також заявляють про відсутність "помітних пошкоджень". При цьому тіла загиблого не показали родичам.

За словами слідчих, померлий "не притягувався до адміністративної відповідальності за участь у несанкціонованих заходах і не затримувався з цього приводу". Причиною смерті там бачать очікуване розлучення загиблого із дружиною, натякаючи, що ніби мало місце самогубство.

Натомість, білоруські ЗМІ вже знайшли відео, де Кривцов приймає участі у протестах, зокрема – "із національним прапором стоїть очі в очі з міліцією".

Нагадаємо, за офіційними даними, під час протестів у Білорусі загинуло троє осіб. Одночасно місцезнаходження кількадесят білорусів досі невідоме.

Про це можна почитати в інтерв’ю правозахисника та члена Координаційної ради білоруської опозиції Алеся Біляцького.