Беларусь: участника протестов нашли повешенным в лесу

В лесу в окрестностях Минска найден повешенным 28-летний Никита Кривцов, который исчез 12 августа.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода", мужчина был найден 22 августа.

Следственный комитет Республики Беларусь оперативно заявил, что смерть "не носит криминального характера" и не связана "с событиями, которые сейчас происходят в стране". Там также заявляют об отсутствии "заметных повреждений". При этом тела погибшего не показали родственникам.

По словам следователей, умерший "не привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях и не задерживался по этому поводу". Причиной смерти там видят ожидаемый развод погибшего с женой, намекая, будто имело место самоубийство.

Зато белорусские СМИ уже нашли видео, где Кривцов принимает участия в протестах, в частности - "с национальным флагом стоит глаза в глаза с милицией".

Напомним, по официальным данным, во время протестов в Беларуси погибло три человека. Одновременно местонахождение несколько белорусов до сих пор неизвестно.

Об этом можно почитать в интервью правозащитника и члена Координационного совета белорусской оппозиции Алеся Беляцкого.