15 тижнів ТБ онлайн у подарунок від Ланет.TV: шукай промокод в тексті

У якому сервісі ТБ онлайн краще дивитися фільми, серіали та шоу? Зверніть увагу на Ланет.TV, адже до кінця літа він надає промокод на 15 тижнів телебачення онлайн!

Сучасне телебачення давно зробило крок вперед у порівнянні з зубожілими телешоу, вікторинами та неякісними передачами. Тепер усі телеканали борються за увагу глядача, придумують нові формати контенту, випускають серіали власного виробництва, закуповують кращі фільми. Але все ж важливими аргументами у виборі каналу є зручність та якість перегляду, функціональність і доступність сервісу для перегляду телебачення. Тому кабельне, супутникове та аналогове ТБ відходять в небуття, тепер велика частина глядачів воліє дивитися телевізор онлайн.

Варто зазначити, що вибираючи ТВ онлайн сервіс, слід звернути увагу на офіційність його роботи. Адже якщо онлайн ТБ сервіс транслює піратський контент, то ви швидше за все будете дивитися ТБ канали в поганій якості та ще й з неправильною телепрограмою передач. Віддавайте перевагу тільки офіційним телевізійним операторам, наприклад, ТВ онлайн сервісу Ланет.TV. Ви гарантовано будете отримувати тільки високоякісні послуги у вигляді безперебійної телевізійної трансляції.

Окрім цього, основні переваги інтернет ТВ сервісу Ланет.TV такі:

перегляд телевізора на 5 екранах відразу;

можливість призупинити надання послуг строком до 3-х тижнів на рік;

пауза прямої трансляції на 2 години з можливістю перемотування прямого ефіру;

бонусна програма, батьківський контроль і клієнтська підтримка 24/7;

телепрограма передач на 2 тижні (більше не потрібно щотижня купувати нову паперову програму ТБ);

українські та зарубіжні ТВ канали в HD-якості;

До 1.09.2020 сервіс Ланет.TV дарує новим користувачам промокод: tv_lito. Активуйте його та отримаєте 75 гривень на основний рахунок і 75 гривень на бонусний. Суми цих коштів достатньо для замовлення пакету / BAZA на 15 тижнів.

Для того, щоб дивитися інтернет-телебачення, вам потрібен стабільний сигнал Інтернету та будь-який смарт пристрій з великим екраном (смартфон, планшет або ноутбук). Щоб дивитися ТБ онлайн, вам потрібно встановити сервіс для перегляду каналів або використовувати веб-версію. Зареєструйтесь та підв'яжіть до вашого акаунту реквізити для оплати. Авторизуйтесь та замовте потрібний пакет послуг. Звірившись з ТВ програмою, вибирайте цікаву для вас передачу та дивіться онлайн потрібний канал прямо зараз.

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