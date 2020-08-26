15 недель ТВ онлайн в подарок от Ланет.TV: ищи промокод в тексте

В каком сервисе ТВ онлайн лучше смотреть фильмы, сериалы и шоу? Обратите внимание на Ланет.TV, ведь до конца лета он предоставляет промокод на 15 недель телевидения онлайн!

Современное телевидение давно шагнуло дальше захудалых телешоу, викторин и некачественных передач. В нынешнее время все телеканалы борются за внимание зрителя, придумывают новые форматы контента, выпускают сериалы собственного производства, закупают лучшие фильмы. Но все же немаловажными аргументами включить тот или иной канал является удобство и качество просмотра, функциональность и доступность сервиса для просмотра телевидения. Потому кабельное, спутниковое и аналоговое ТВ уходит в небытие и теперь большая часть зрителей предпочитает смотреть телевизор онлайн.

Стоит отметить, что выбирая ТВ онлайн сервис, следует обратить внимание на официальность его работы. Ведь если онлайн ТВ сервис транслирует пиратский контент, то вы скорее всего будете смотреть ТВ каналы в плохом качестве да еще и с ошибочной телепрограммой передач. Отдавайте предпочтение только официальным телевизионным операторам, например, ТВ онлайн сервису Ланет.TV. Вы гарантировано будете получать только высококачественные услуги в виде бесперебойной телевизионной трансляции.

Помимо этого, основные преимущества интернет ТВ сервиса Ланет.TV следующие:

просмотр телевизора на 5 экранах в одночасье;

возможность приостановить предоставление услуг сроком до 3-х недель в году;

пауза прямой трансляции на 2 часа с возможностью перемотки прямого эфира;

бонусная программа, родительский контроль и клиентская поддержка 24/7;

телепрограмма передач на 2 недели (больше не нужно каждую неделю покупать новую бумажную программу ТВ);

украинские и зарубежные ТВ каналы в HD-качестве.

До 1.09.2020 сервис Ланет.TV дарит новым пользователям промокод: tv_lito. Активируйте его и получите 75 гривен на основной счет и 75 гривен на бонусный. Суммы этих средств достаточно для заказа пакета /BAZA на 15 недель.

Как смотреть ТВ через Интернет?

Для того, чтобы смотреть интернет-телевидение, вам нужен стабильный сигнал Интернета и любое смарт-устройство с большим экраном (смартфон, планшет или ноутбук). Чтобы смотреть ТВ онлайн, вам нужно установить сервис для просмотра каналов или использовать веб-версию. Зарегистрируйтесь в нем и подвяжите к вашему аккаунту реквизиты для оплаты. Выполните вход в аккаунт и закажите нужный пакет услуг. Сверившись с ТВ программой, выбирайте интересующую вас передачу и смотрите онлайн нужный канал прямо сейчас.

Смотрите СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, ICTV, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2, НЛО TV и прочие каналы онлайн уже сегодня, достаточно лишь активировать промокод и изучить ТВ программу на ближайшее время!