З рибної ферми у Шотландії втекли 50 тисяч лососів

Майже 50 000 лососів втекли у відкрите море після того, як чотири загони на рибній фермі в Шотландії були пошкоджені під час шторму "Еллен".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.

Інцидент стався на фермі Норт-Каррадейл, розташованій недалеко від Кемпбелтауна в Західній Шотландії, під час сильного припливу 20 серпня.

Окрім того, що значна кількість риби втекла, в результаті пошкодження рибних загонів загинуло більше 30 тисяч лососів. 125 тисяч лососів вдалося зберегти.

Mowi, компанія, яка володіє фермою, повідомила, що аварію викликало те, що причальні канати загонів від'єдналися від своїх морських якорів.

В даний час мотузка товщиною 4,8 см відправлена в Абердін для проведення тестів.

Ситуацію взяли під контроль 22 серпня і загони були повернуті у початкове положення у вівторок.

Представник шотландського агентства з охорони навколишнього середовища сказав: "Як шотландський екологічний регулятор, ми поділяємо стурбованість з приводу втрати лосося в результаті шторму "Еллен".

"Хоча ми впевнені, що морські загони були повернуті в їх попереднє положення і що не було ніякого значного забруднення, ми підтримуємо зв'язок з Mowi і Marine Scotland, які несуть відповідальність за втечу риби ", - додали в агентстві.