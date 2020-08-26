С рыбной фермы в Шотландии сбежали 50 тысяч лососей

Почти 50 тысяч лососей сбежали в открытое море после того, как четыре загона на рыбной ферме в Шотландии были повреждены во время шторма "Эллен".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

Инцидент произошел на ферме Норт-Каррадейл, расположенной недалеко от Кэмпбэлтауна в Западной Шотландии, во время сильного прилива 20 августа.

Кроме того, что значительное количество рыбы сбежало, в результате повреждения рыбных загонов погибли более 30 тысяч лососей. 125 тысяч особей удалось сохранить.

Mowi, компания, владеющая фермой, сообщила, что аварию вызвало то, что причальные канаты загонов оторвались от морских якорей.

В настоящее время канат толщиной 4,8 см отправили ​​в Абердин для проведения тестов.

Ситуацию взяли под контроль 22 августа и загоны были возвращены в исходное состояние во вторник.

Представитель шотландского агентства по охране окружающей среды сказал: "Как шотландский экологический регулятор, мы разделяем обеспокоенность по поводу потери лосося в результате шторма "Эллен".

"Хотя мы уверены, что морские загоны были возвращены в их прежнее положение и не было никакого значительного загрязнения, мы поддерживаем связь с Mowi и Marine Scotland, которые несут ответственность за побег рыбы", - добавили в агентстве.