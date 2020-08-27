Під Роттердамом евакуювали 66 будинків через витік газу

У нідерландському містечку Беркель-Ан-Роденрійс поблизу Роттердама в четвер вранці евакуювали 66 будинків через витік газу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Rijnmond.

Мешканці будинків повинні були залишити домівки в якості запобіжного заходу.

"Є витік газу, і оскільки абсолютно безвітряна погода, він лишається на місці", - сказав представник регіональної екстреної служби.

За його словами, для вирішення проблеми потрібен деякий час.

Оператор мережі зараз зайнятий герметизацією трубопроводу з обох сторін витоку. Після цього витік можна буде усунути. За даними пожежної служби, це не займе багато часу.