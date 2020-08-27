Під Роттердамом евакуювали 66 будинків через витік газу
Четвер, 27 серпня 2020, 15:46
У нідерландському містечку Беркель-Ан-Роденрійс поблизу Роттердама в четвер вранці евакуювали 66 будинків через витік газу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Rijnmond.
Мешканці будинків повинні були залишити домівки в якості запобіжного заходу.
"Є витік газу, і оскільки абсолютно безвітряна погода, він лишається на місці", - сказав представник регіональної екстреної служби.
За його словами, для вирішення проблеми потрібен деякий час.
Оператор мережі зараз зайнятий герметизацією трубопроводу з обох сторін витоку. Після цього витік можна буде усунути. За даними пожежної служби, це не займе багато часу.
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