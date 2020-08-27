Под Роттердамом эвакуировали 66 домов из-за утечки газа

В нидерландском городке Беркель-ан-Роденрийс вблизи Роттердама в четверг утром эвакуировали 66 домов из-за утечки газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Rijnmond.

Жители домов должны были покинуть дома в качестве меры пресечения.

"Есть утечка газа, и поскольку абсолютно безветренная погода, он остается на месте", - сказал представитель региональной экстренной службы.

По его словам, для решения проблемы потребуется некоторое время.

Оператор сети сейчас занят герметизацией трубопровода с обеих сторон утечки. После этого утечка можно будет устранить. По данным пожарной службы, это не займет много времени.