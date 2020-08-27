Под Роттердамом эвакуировали 66 домов из-за утечки газа
Четверг, 27 августа 2020, 15:46
В нидерландском городке Беркель-ан-Роденрийс вблизи Роттердама в четверг утром эвакуировали 66 домов из-за утечки газа.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Rijnmond.
Жители домов должны были покинуть дома в качестве меры пресечения.
"Есть утечка газа, и поскольку абсолютно безветренная погода, он остается на месте", - сказал представитель региональной экстренной службы.
По его словам, для решения проблемы потребуется некоторое время.
Оператор сети сейчас занят герметизацией трубопровода с обеих сторон утечки. После этого утечка можно будет устранить. По данным пожарной службы, это не займет много времени.
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