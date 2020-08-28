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У Нідерландах з музею втретє вкрали відому картину

П'ятниця, 28 серпня 2020, 11:18

У Нідерландах вже втретє вкрадена картина художника Франса Галса "Два хлопчики, що сміються, з кухлем пива".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Франс Галс, один із видатних майстрів так званої Золотої доби голландського мистецтва, написав цю роботу в 1626 році. Картина зберігалася в невеличкому музеї в містечку Леєрдам.

 
Вкрадена картина Франса Галса

Злодії проникли в музей рано вранці в середу. Сигналізація спрацювала о 03:30, але на той час, як поліція прибула до музею, злодії вже зникли.

Вперше картина була вкрадена в 1988 році разом з роботою Якоба ван Рейсдала. Обидві картини були знайдені через три роки.

Ті ж картини були знову вкрадені з музею Хофье ван Мевроу ван Арден в 2011 році і знайдені через пів року.

Як повідомляють голландські ЗМІ, після крадіжки 2011 року найбільш цінні експонати музею зберігалися в закритому для публіки місці, яке можна відвідати тільки з одним із співробітників.

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