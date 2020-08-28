В Нидерландах из музея в третий раз украли известную картину

В Нидерландах уже в третий раз украдена картина художника Франса Халса "Два смеющихся мальчика с кружкой пива".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Франс Халс, один из выдающихся мастеров так называемой золотой эпохи голландского искусства, написал эту работу в 1626 году. Картина хранилась в небольшом музее в городе Леердам.

Похищенная картина Франса Халса

Воры проникли в музей рано утром в среду. Сигнализация сработала в 03:30, но на то время, как полиция прибыла в музей, воры уже исчезли.

Впервые картина была украдена в 1988 году вместе с работой Якоба ван Рейсдала. Обе картины были найдены через три года.

Те же картины были вновь украдены из музея Хофье ван Мевроу ван Арден в 2011 году и найдены через полгода.

Как сообщают голландские СМИ, после кражи 2011 года наиболее ценные экспонаты музея хранились в закрытом для публики месте, которое можно посетить только с одним из сотрудников.