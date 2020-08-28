Майбутній посол у Лондоні розповів про перспективи безвізу з Британією

Майбутній посол України в Британії Вадим Пристайко стверджує, що реалістичним сценарієм у розмовах з Лондоном щодо безвізу є очікування спрощення процедур, подовження терміну віз.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

За словами дипломата, безвіз – одна з найскладніших частин переговорів з британською стороною.

"Міністр закордонних справ, Міграційна служба, МВС ведуть за це боротьбу в прямому і переносному сенсі. Цю частину угоди наші британські колеги відстоюють найбільше" - зазначив він.

За словами дипломата, у плані безвізу Україна може очікувати на більше, але реалістичними варіантами наразі є спрощення візових процедур, подовження терміну віз.

"Свого часу Сполучені Штати пішли останнім шляхом, і зараз українці отримують переважно десятирічні візи. Для людини, яка отримала візу, це – майже безвіз" - зазначив Пристайко.

Крім того, за його словами, українська сторона пропонує зниження вартості довгострокових віз.

Дипломат також зазначив, що через коронавірус візова процедура додатково ускладнилася.

"Навіть я вимушений іти складним шляхом, подаючи спершу на стандартну Visitor Visa. Так, станом на сьогодні у мене немає візи, хоча вже наступного тижня я маю відлетіти до Лондона. Це доволі незвична ситуація для дипломата, відрядження якого погоджене з Лондоном" - розповів Пристайко.

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