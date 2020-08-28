Будущий посол в Лондоне рассказал о перспективах безвиза с Британией

Будущий посол Украины в Британии Вадим Пристайко утверждает, что реалистичным сценарием в разговорах с Лондоном относительно безвиза является ожидание упрощения процедур, продления срока виз.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

По словам дипломата, безвиз – одна из самых сложных частей переговоров с британской стороной.

"Министр иностранных дел, Миграционная служба, МВД ведут за это борьбу в прямом и переносном смысле. Эту часть соглашения наши британские коллеги отстаивают больше всего " - отметил он.

По словам дипломата, в плане безвиза Украина может ожидать большего, но реалистичными вариантами сейчас является упрощение визовых процедур, продление срока виз.

"В свое время Соединенные Штаты пошли последним путем, и сейчас украинцы получают в основном десятилетние визы. Для человека, который получил визу, это-почти безвиз " - отметил Пристайко.

Кроме того, по его словам, украинская сторона предлагает снижение стоимости долгосрочных виз.

Дипломат также отметил, что коронавирус визовая процедура дополнительно усложнилась.

"Даже я вынужден идти сложным путем, подавая сначала на стандартную Visitor Visa. Да, по состоянию на сегодня у меня нет визы, хотя уже на следующей неделе я должен улететь в Лондон. Это довольно необычная ситуация для дипломата, командировка которого согласовано с Лондоном", - рассказал Пристайко.