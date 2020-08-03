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Сейм і Сенат Польщі скасовують засідання через коронавірус у парламентаря

Понеділок, 3 серпня 2020, 14:24

Сейм і Сенат Польщі перенесли заплановані засідання після того, як у одного з депутатів Сенату виявили коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Вчора маршалок Сенату Польщі Томаш Гродський, а сьогодні віцемаршалок Сейму Ришард Терлецький заявили про перенесення запланованих засідань у зв’язку з тим, що у депутата Сенату виявили коронавірус.

Сенатор Ян Філіп Лібіцький повідомив колег, що отримав позитивний результат тесту.

"Важлива інформація: у мене коронавірус. Я повідомлю санепідемслужбі, з ким контактував минулого тижня. Якщо я забув про когось - будь ласка, здайте тест", - написав Лібіцький у своєму Twitter.

Сенатор міг контактувати з орієнтовно 40 депутатами та брав участь у низці заходів за межами парламенту.

За словами віцемаршалка Сейму, скасоване засідання відбудеться орієнтовно через 2 тижні; засідання Сенату - орієнтовно 11-13 серпня.

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