Сейм и Сенат Польши отменяют заседания из-за коронавируса у парламентария

Сейм и Сенат Польши перенесли запланированные заседания после того, как у одного из депутатов Сената обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Вчера маршалок Сената Польши Томаш Гродский, а сегодня вице-маршалок Сейма Рышард Терлецкий заявили о переносе запланированных заседаний в связи с тем, что у депутата Сената обнаружили коронавирус.

Сенатор Ян Филипп Либицкий сообщил коллегам, что получил положительный результат теста.

"Важная информация: у меня коронавирус. Я сообщу санэпидемслужбе, с кем контактировал на прошлой неделе. Если я забыл о ком-то - пожалуйста, сдайте тест", - написал Либицкий в своем Twitter.

Сенатор мог контактировать ориентировочно с 40 депутатами и участвовал в ряде мероприятий за пределами парламента.

Отмененное заседание Сейма состоится ориентировочно через две недели, заседание Сената - 11-13 августа.

Читайте также: Польское переформатирование: чего ожидать Украине от обновления правительства в Варшаве